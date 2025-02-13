Yayınlanma: 13.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/24 Tereke

MÜTEVEFFA: ŞERİF BAŞOĞLU - 43978483994

Mahkememizin 2021/24 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan terekenin Resmi Defterin Tutulması davası kapsamında, 31/12/2020 tarihinde vefat eden İzmir İli Ödemiş İlçesi Umurbey Mahallesi 11 cilt no 256 hane numarasına kayıtlı Ahmet Muhtar ile Fatma Fıtnat'dan olma 05/06/1945 doğumlu 43978483994 T.C. Kimlik numaralı ŞERİF BAŞOĞLU'nun terekesinin resmi defterinin tutulmasını, aksi halde mirasın gerçek reddine karar verilmesi talep edilmiştir.

Bu itibarla; TMK'nun 620,621 ve 634. Maddeleri ve Tüzük 41. Maddesi gereğince, murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri, TMK 621-631. Maddeleri gereğince ilgililere ilanen duyurulur.