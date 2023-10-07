T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE HUKUK MAH.'NDEN / BŞK.'NDAN

Yayınlanma: 07 Ekim 2023

ESAS NO: 2019/16 Esas

DAVALI: CENGİZ GÜNAY Ertuğrulgazi Mah. Aydos Cad. No;46Pendik/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Alınan bilirkişi raporunda özetle;

Dosyaya sunulan belgelerin incelenmesi neticesinde;

Davalı; 30 Mayıs 2018 Tarihli ve 30436 sayılı resmi gazetede yayımlanan EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 42 . Maddesinde belirtilen “(1) Gerçek veya tüzel kişinin kullanım yerine ilişkin olarak;

a) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında açması, kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.” İbaresini fiilen gerçekleştirmiş olup, davalı zati bağlamak suretiyle 13.12.2016tarihi itibari ile vergiler dahil (%5 BTV, %1 Enerji Fonu, %2 TRT fonu ve %18 kdv) ve cezalı, 12.087,00 TL’lik (enerji bedeli-kaçak enerji) elektriği karşılıksız olarak kullandığı kanaatindeyim.

Gecikme Faizi Hesabı: 12087 TL için 13.12.2016 tarihinden başlayan %16,8 Faiz Oranı ile Sabit Faizli Hesap Tablosu

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Gün Faiz Oranı Faiz Tutarı

13.12.2016 03.03.2017 80 %16,8 451,25

Gecikme Faizi = 451,25 TL dir. (Kdv %18 =81,22TL)

GECİKME FAİZİ : Yargıtay kararlarına göre; kaçak elektrik kullanımı haksız fiil niteliğinde ve kaçak tüketim davalının meskeni ile ilgili olduğundan , gecikme gün faizinin yasal faiz oranları üzerinden ve kaçak kullanım tarihinden başlaması gerekmekle birlikte Davacı kurum tarafından tahakkuku yapılan faturada son ödeme tarihi belirlendiğinden, gecikme gün faizi, faturanın son ödeme tarihi olan 13.12.2016 tarihinden takip tarihi olan03.03.2017tarihine kadarki süre bakımından yasal faiz oranı üzerinden hesaplanmıştır.

Takip tarihi itibarıyla toplam tutar: 12.087,00+451,25+81,22= 12.619,50 TL dir. İşbu bilirkişi raporu tarafımca hazırlanmış ve e-imza ile imzalanmıştır.

Duruşma Günü: 07/12/2023 günü saat: 11:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.