T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2013/56 Esas

DAVALI: VOLKAN KAYA-T.C. 184*****798

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Durusma Günü: 28/11/2024 günü saat: 09.50'e bırakılmış olup, Mahkememiz dosyasında 27/05/2024 tarihli ara karar ile birleşen İstanbul Anadolu 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin2020/264 Esas sayılı dosyasında talep olunan işlemiş faiz yönünden rapor tanzim edilmek üzere dosyabilirkişiye tevdi edilmiş olup yapılan hesaplamanın;

Olduğu, davacılar vekilinin 03.06.2024 tarihli ıslah dilekçesi ile, Esas Dava Yönünden; Zuhal Giray için 1.440.521,05TL, Naciye İzgi için 600.317,22TL olarak. Manevi Tazminat Yönünden; Zuhal Giray için 33.110,14TL,-Damla Giray için 11.036,71TL,-Dilan Giray için 11.036,71TL,-Dilara Giray için 11.036,71TL,-Naciye İzgi için 44.146,85TL bedel artırımı yapıldığı, ilan tarihinden 7 gün sonrasından itibaren işleyecek 2 haftalık yasal süre içerisinde varsa rapora karşı itirazlarınızı sunmanız aksi halde itiraz hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız ilan ve ihtar olunur.12/07/2024