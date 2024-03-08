T.C. İSTANBUL ANADOLU 25. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1707 Esas 13/12/2023

Davacı Mehmet Deniz babası olan ve gaipliği istenilen Kamer Deniz'in 06/03/2006 tarihinde ikamet ettiği evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini, yapılan tüm araştırmalara rağmen ölü yada diri kendisine ulaşılamadığı, 16 yılı aşkın süredir kayıp olduğunu,Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KAMER DENİZ gaipliği hakkında bilgisi ve görgüsü olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu2 .kez ilanen tebliğ olunur.

GAİP T.C. KİMLİK NO: 27442295320

ADI SOYADI: KAMER DENİZ

BABA ADI: MEHMET

ANA ADI: HEDİYE

DOĞUM TARİHİ: 01/01/1971

DOĞUM YERİ: KİĞI

İKAMETGAH ADRESİ: Yavuztürk Mah. Fundalar Sk. No: 3 İç Kapı: 2 Üsküdar

13/12/2023