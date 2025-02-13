Yayınlanma: 13.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN/BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/85 Esas

İLGİLİ: Zeynep ŞEKER

Mahkememizce yukarıda belirtilen vasiyet ilgilinin adreslerine yapılan araştırmalara rağmen ulaşılamamış olup tebligat yapılamamıştır.

Mahkememizin 19/11/2024 nolu ara kararı ile ilgili isimli Zeynep ŞEKER şahısa yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından vasiyetname örneğinin ilanen tebliğ edilmesine dair karar verilmiş olmakla.

Vefat eden müteveffa Ayşe Süreyya TAR tarafından düzenlettirilen;

Kartal 7. Noterliğinde 02/06/1991 tarih ve 34260 yevmiye numaralı düzenlenen vasiyetnamesinde özetle; " sahibi bulunduğum İstanbul Kadıköy Caferağa mahallesi 37 pafta 122 ada 1 parsel Moda caddesi No: 255 Ufuk Apt 3 nolu dairenin 3/4 ünü Türk Eğitim Vakfına vasiyet ettiği, vakfa intikal edecek gayrimenkulün açık artırma ile satılarak vakıfiçin başka bir gayrimenkul alınmasına veya daha çok gelir getiren bir yatırıma bağlanması, %20 vakfın masraflarına harcamak geriye kalan miktarın bir gayrimenkul alındığı takdirde vergi sigorta harç ve her türlü harcamalara ve diğer masraflar terekenin gelirinden ödenmesi, terekeden elde edilecek gelirden Sayit kızı Zeynep Şeker'e doktora için burs verilmesi ayrıca Süreyya Akbıyık ve Özcan Yaltın Namına gençlere burs verilmesine işbu vasiyetnamenin tenfizinin Türk Eğitim Vakfına ait olduğu, Türk Eğitim Vakfının hayat boyunca kendisini kimseye muhtaç bırakmadan gözetmeye yükümlü olmasına cenazemin oğlum Özcan Yaltın'ın yanına defnedilmesini..." şeklinde düzenlenen vasiyetnamenin tebliği ile duruşma günü olan 25/02/2025 günü saat 11:23'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, vasiyetname tebliği ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilgili Zeynep ŞEKER işbu vasiyetnamede belirtilenZeynep ŞEKER'e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/02/2025