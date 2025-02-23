T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 23.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/920 Esas

KARAR NO: 2024/487

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27.06.2024 tarihli ilamıyla, Sanığın üzerine atılı Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan hakkında Beraat kararı verilen Akif ve Azize kızı, 25/07/1971 doğumlu, JUDİDE TATAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına

3- Sanığın kararının tebliğ tarihinden başlayarak 2 haftalık süre içerisinde CMK'nın 272 ve 273. Maddeleri uyarınca Mahkememize dilekçeyle veya Zabıt Katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 03.02.2025