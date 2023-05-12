T.C. İSTANBUL ANADOLU 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Mayıs 2023

DOSYA NO: 2022/380 Esas

KARAR NO: 2022/808

Mahkememizin 07/11/2022 tarih, 2022/380 Esas ve 2022/808 Karar sayılı ilamı ile sanık Emrullah AYBEK hakkında BYU göre yapılan yargılama sonucundda hakaret suçundan 1 Ay 26 Gün, kasten yaralama suçundan 1 Ay 7 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, mahkememiz kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan Katılan Fazlı ve Rabia oğlu, 05/03/1992 BEYOĞLU doğumlu, Giresun, Çanakçı Deregözü mah/köy nüfusunda kayıtlı AYHAN GENÇ'e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- CMK 252.maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunarak ve bu beyanın zapta geçirilmesi sureti ile mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere, süresinde başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 28.04.2023