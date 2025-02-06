T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/373 Esas

DAVALI : GÖKHAN DİNLER Esenkent Mah Atlas (105810) Kanipaşa Sk No:7 Maltepe/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve ara karar bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve ara kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten HMK 122 ve 129/2 maddesi gereğince iki hafta içinde cevap dilekçenizi ve dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri asılları ile birlikte taraf sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini dilekçenize ekleyerek mahkemeye vermeniz ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayacak açıklamanın dilekçenizde yer alması gerektiği hususu tebliğ olunur.