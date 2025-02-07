T.C. İSTANBUL ANADOLU 46. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 46. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/374 Esas Konu: Gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Malatya ili, Pütürge ilçesi, Büyüköz Mahalle/Köyü, Cilt no: 19, Hane no:6, Bsn no:112'de nüfusa kayıtlı, İbrahim ve Makbule evladı, 15/01/1971 doğumlu, 31685073126 T.C. Kimlik numaralı SITKI SAMSA'ın hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden davacı tarafından 2. gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olmakla, Medeni Kanun 33. Maddesi gereğince SITKI SAMSA'yı tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise 6 ay içinde mahkememizin 2024/374 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ve kendisi hayatta ise mahkememize başvurması hususu ilan olunur.15/01/2025

GAİP TC KİMLİK NO: 31685073126

ADI SOYADI: SITKI SAMSA

BABA ADI: İBRAHİM

ANA ADI: MAKBULE

DOĞUM TARİHİ: 15/01/1971

DOĞUM YERİ: BÜYÜKÖZ

İKAMETGAH ADRESİ: FINDIKLI MAH. FIRAT SOK. NO:102 İÇ KAPI NO:2 MALTEPE