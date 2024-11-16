T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16.11.2024 - 00:00

Sayı: 2023/564 Esas

Konu: İlan Metni

Davalı ERKAN ELMAS'a (T.C: 34492092182) T.K hükümleri gereği tebligat yapılamadığı, mernis adresinin boş olduğu ve adres araştırması sonuçsuz kaldığı anlaşıldığında, dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır. 06/11/2024