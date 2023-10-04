T.C. İSTANBUL ANADOLU 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04 Ekim 2023

DOSYA NO: 2022/497 Esas

KARAR NO: 2023/398

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/05/2023 tarihli ilamı ile 359/b-1, 359/b-1 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 3 YIL 7 AY 22 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Yusuf ve Raziye oğlu, 03/01/1972 doğumlu, Afyonkarahisar, Dinar, Cumhuriyet mah/köy nüfusuna kayıtlı NİYAZİ GÜRDAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememizce verilen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.09.2023