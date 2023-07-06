T.C. İSTANBUL ANADOLU 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06 Temmuz 2023

Dosya No: 2022/1153Esas

Mahkememize ait 2022/1153 Esas 2023/547 Karar sayılı ve 10/05/2023 tarihli ilamı ile sanık MAAZALLAH HAZARAN hakkında DÜŞME VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA kararı verildiği, sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği itiraz/istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği itiraz ve istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde itiraz ve istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"