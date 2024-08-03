Yayınlanma: 03.08.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2018/536 Esas

Mahkememize ait 2018/536 Esas 2024/226 Karar sayılı ve 08/02/2024 tarihli ilamı ile sanık AHMET AYKUT hakkında beraet kararı verildiği, sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"