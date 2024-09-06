T.C. İSTANBUL ANADOLU 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.09.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/739 Esas

KARAR NO : 2024/580

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/07/2024 tarihli ilamı ile 6545 sayılı yasanın 62. Maddesiyle değişik 5327 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesince takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında hükmedilen hapis cezasında TCK 168/1 uyarınca 2/3 oranında indirim yapılaraksanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK nın53/1, sanığın sabıka kaydında görülen dosyamıza eklenenistanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/603 esas 2021/253 karar sayılı ilamı ile nitelikli hırsızlık suçundan 1 yıl15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu hüküm 02/02/2023 tarihindeinfaz edildği, Sanığın Mahkememiz bu dosyasındaki suçunu 01/06/2023 tarihinde işlediği böylelikle infaz tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden suç işlemekle mükerrir olduğu anlaşıldığından TCK nun 58/6 maddesi gereğince sanığa hükmolunan cezanın MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNEkarar verilmiş olup, Serkan ve Hülya oğlu, 10/08/2001 doğumlu, HAMİT GEZER tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.09.2024