T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/74 Esas

DAHALİ DAVALI: AYFER GÖRÜCÜ- 20630783166

Davacı Teiaş tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 03/04/2024 günü saat: 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Dahili Davalı Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.