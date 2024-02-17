T.C. İSTANBUL ANADOLU 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17.02.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/112 Esas

KARAR NO: 2023/1660

Huseyin ve Ranya oğlu, 01/01/1996 Halep doğumlu sanık Murat Hasan hakkında mahkememizin 09/11/2023 tarih, 2023/112 esas ve 2023/1660 karar sayılı kararı ile müşteki Tuna Toramanoğlu'na yönelik dolandırıcılıksuçundan TCK'nın 157/1 maddesi uyarınca 10 ay hapis ve 4 gün karşılığı 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, müşteki Fatih Kıvrak'a yönelik dolandırıcılık suçundan TCK'nın 157/1 maddesi uyarınca 5 ay hapis ve 1 gün karşılığı 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, söz konusu gerekçeli kararın sanığa tebliği için sanığın savunmada bildirdiği adresine gönderildiği ancak tebligatın bila tebliğ iade edildiği, cezaevi tarafından bildirilen adresiniade edilen tebligat adresi ile aynı adres olduğu, yapılan adres araştırması neticesinde sanığın tebligata yarar herhangi bir adresinin tespit edilemediği gibi uyap kayıtlarında da başkaca bir adresi bulunamadığından mahkememiz gerekçeli kararı sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.02.2024