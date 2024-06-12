T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 12.06.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/644 Esas

KARAR NO: 2024/102

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonunda verilen Mahkememizin 20/02/2024 tarih, 2022/644 Esas, 2024/102 Karar sayılı ilamı, dosyada müşteki sıfatıyla bulunan MUSTAFA KARAÖZ'ün beyan ettiği adresine ve diğer tespit edilen yurt içi ikametgah adreslerine tebliğ için gönderilmiş, ilgilinin adreste "taşındığı" gerekçesi ile gönderilen tebligatların bila tebliğ Mahkememize iade edildiği anlaşılmıştır.

Müşteki MUSTAFA KARAÖZ'ün sistemde kayıtlı MERNİS adresi bulunmadığı anlaşılmakla; gerekçeli kararın tebliğine esas olmak üzere dosyada beyan ettiği adresine ve uyap sisteminde kayıtlı adreslerine yapılan tebligatların tebliğ edilemeden döndüğü görülmüş, bu itibarla yeni adresinin tespiti için adres araştırması yaptırıldığı ve yeni adresinin tespit edilemediği anlaşılmış olup, kişinin adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Müşteki MUSTAFA KARAÖZ'ün yapılan tüm aramalara rağmen tebliğ yapılabilecek bir adresinin bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 20/02/2024 tarih, 2022/644 Esas ve 2024/102 Karar sayılı ilamı ile sanık Ferdi KAVURGA hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1.f-son, 37/1, 168/2, 62, 53/1-a-c-d-e, 2, 3, 52/2-3-4, 231/5, 231/8 maddeleri uyarınca netice olarak 5 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması cezası ile cezalandırılmasına dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,

1- 7201 sayılı Kanununun 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde müşteki MUSTAFA KARAÖZ için İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- İlanen tebliğden itibaren yedi günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Anadolu 8.Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.06.2024