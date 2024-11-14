T.C. İSTANBUL ANADOLU 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/2 Esas

KARAR NO: 2024/81

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/09/2024 tarihli ilamı ile sanık CİHAN YILDIZ (İbrahim ve Meryem oğlu, 05/04/1994 Datteln-Almanya doğumlu) ve sanık ERAAY YALÇIN (Şükrü ve Şemsi oğlu, 05/12/1992 Castrop-Rauksel/Almanya doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış vemahkememiz gerekçeli kararı ile katılan vekilinin istinaf dilekçesi kendilerine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içindemahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.12.11.2024