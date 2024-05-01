T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 01.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/1231 Esas

KARAR NO: 2024/294

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/02/2024 tarihli ilamı ile sanık Mazlum Kıltepe TCK 86/1 maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, müşteki SALİH DOĞAN (Salim ve Münevver oğlu, 05/08/1970 ÇERKEŞ doğumlu, ÇANKIRI, ÇERKEŞ, Kabak mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:27415445158) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık vekilinin istinaf başvurusu tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılıKanunun 28-29. ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın, kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur 26.04.2024