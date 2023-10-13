T.C. İSTANBUL ANADOLU36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Ekim 2023

Sayı: E.37790795-2015/420-Ceza Dava Dosyası 10.10.2023 Konu: İLAN

Mahkememizin 9/10/2023 tarih ve 2015/420 esas 2023/564 karar sayılı Hassan ve Betül oğlu12/4/1940 doğumlu JALIL KOUHALVANDI hakkında tutuklu veya hükümlünün kaçması suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.Gıyabi kararın sanığa tebliğ edilmesi mümkün olmadığından 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.