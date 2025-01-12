Yayınlanma: 12.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2023/1123 Esas

Karar No : 2024/1837 Karar

DAVALI : ENGİN CİVAN

ADRES : Yasemin Sokak No: 13 Levent/İSTANBUL

KONU : Davalı Engin Civan' ınyukarıda belirtilen adresine İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından gönderilen tebligat bila iade edilmiş ve ilgiliye bu nedenle ilanen tebligat yapıldığı anlaşılmış olmakla; dairemiz hükmü ile davacı vekilinin temyiz dilekçesinin ilanen tebliği hk. 27/12/2024

İLAN İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİNDEN

Davacı TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar VELİ ÖZTÜRK, AHMET VECİHİ ERTEKİN, ENGİN CİVAN, HÜSEYİN AVNİ KÖMÜRCÜOĞLU, ÜNAL ÖZÜAK, ZAFER YALÇIN SAYIN, OSMAN FETHİ OKYAR (MİRASÇISI ALİ FETHİ OKYAR), ÖKMEN MECDİ ATAMYILDIZ (MİRASÇISI İLGİ ATAMYILDIZ ÜLCAN) arasında Dairemizde istinaf incelemesi görülen Alacak davası nedeniyle;

Dairemizce verilen 21/11/2024 tarih ve 2023/1123 Esas - 2024/1837 Karar sayılı ilam ile;

"HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davalı Zafer Yalçın Sayın'ın istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-b1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,

2-Davacının istinaf başvurusunun KISMEN VE USULEN KABULÜ ile,

İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13/12/2022 tarih ve 2022/473 Esas - 2022-913 Karar sayılı kararının HMK 353/1-b2 maddesi gereğince KALDIRILMASINA,

Dairemizce yeniden hüküm kurulmak suretiyle;

Davanın REDDİNE,

İLK DERECE MAHKEMESİ YÖNÜNDEN:

3-Davacı taraf harçtan muaf olduğundan bukonuda karar verilmesine yer olmadığına,

4-Davacı tarafından sarf edilen yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Davalı tarafından herhangi bir yargılama gideri sarf edilmediğinden, bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Davalılardan Veli Öztürk ve İlgi Atamyıldız Ülcan kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesap olunan 30.000 TL maktu vakalet ücretinin (belirlenen nispi vekalet ücretindenkendisini vekil ile temsil ettirmiş olan davalılar Hüseyin Avni Kömürcüoğlu, Zafer Yalçın Sayın, Ünal Özüak lehine 1.800,00 TL vekalet ücretinin adı geçen davalılara verilmesi hususunun tahsil aşamasında dikkate alınmasına) davacıdan alınarak adı geçen davalılara verilmesine,

7-Kullanılmayan gider avansı bulunduğu takdirde karar kesinleştiğinde ve talep halinde avansı yatıran ilgili tarafa iadesine,

İSTİNAF YÖNÜNDEN:

8-Harçlar Kanunu gereğince istinaf eden davalı ve davacı tarafından yatırılan istinaf kanun yoluna başvurma harçlarının hazineye gelir kaydına,

9-Harçlar Kanunu gereğince davalıdan alınması gereken 427,60 TL istinaf karar harcından, istinaf aşamasında peşin olarak yatırılan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 247,70 TL harcındavalılardan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

10-Davacı taraf harçtan muaf olduğundan bukonuda karar verilmesine yer olmadığına,

11-Davacı tarafından istinaf aşamasında sarf edilen 8.496,00 TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı ve dosyanın istinafa gidiş dönüş gideri ile tebligat ücreti olan 151,00 TL toplamı 8.647,00 TL'nin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

12-Davalı tarafından sarf edilen yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

13-Artan gider avansı bulunduğu takdirde karar kesinleştiğinde ve talep halinde avansı yatıran tarafa iadesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda HMK'nın 361/1. maddesi gereğince kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere 21/11/2024 tarihinde oy birliği ile karar verildi. " şeklinde karar verilmiş olup; söz konusu karar davacı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. vekili Av.Ömer Koçoğlu tarafından 17/12/2024 tarihli temyiz kanun yoluna başvurma dilekçesi ile dairemizce verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile bozulması talepli olarak temyiz edilmiştir.

Bu itibarla dairemiz kararının hüküm özeti ve temyiz dilekçesinin yapılan tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalı Engin Civan' a ilanen tebliği gerektiği cihetle, ilanı müteakip yasal süre içinde temyiz kanun yoluna başvuru yapılmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu, yukarıda tarih ve sayısı ile hüküm özeti yazılı bulunan kararın ve ayrıca davacı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Vekili Av. Ömer Koçoğlu' nun 17/12/2024 tarihli temyiz kanun yoluna başvurma dilekçesinin 7201 Sayılı Tebligat Kanunu' nun 28, 29, 30 ve 31 maddeleri gereğince davalı ENGİN CİVAN' a tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN olunur. 27/12/2024