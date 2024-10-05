T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 37. HUKUK DAİRESİ

Yayınlanma: 05.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/177 13/09/2024 KARAR NO: 2024/624

Davacı, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE İZAFETEN KANLICA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalılar , ALİ AVCI, HIZIR ÇİLEK, HIZIR UZUN, HÜSEYİN DİRHEM arasında dairemizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Dahili Davalı Hüseyin Dirhem tüm aramalara rağmen bulunamadığından, adı geçen dahili davalıya gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM :Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklandığı üzere;

1-Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin2014/588 Esas 2017/863 Karar sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davacı Orman İdaresi vekilin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan REDDİNE,

2-28/04/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7139 Sayılı Kanunun 33.maddesi gözetilerek istinaf eden davacı Orman İdaresi harçtan muaf olmakla harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı Orman İdaresi vekili tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın HMK'nın 333.maddesi gereğince davacı Orman İdaresine iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 16/02/2024 tarihinde tarafların yokluğunda oy birliği ile taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilmiş olan gerekçeli kararın ve Davacı Orman İdaresi vekili Av. Gülnur Gülsün'ün 14/03/2024 tarihli temyiz dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere tebligat yapılamayan Dahili Davalı Hüseyin Dirhem'e İLANEN tebliğ olunur.