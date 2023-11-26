T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 26 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/4008 Esas

DAVALILAR:

1- NEVZAT BAYHAN Kadıköy/ İSTANBUL

2- ALİ TOKUL Demirciler Mah. Hendek Yanı Cd. Şefkat Gökbayrak Sk. No:16 İç Kapı No:3 Bartın Merkez/ BARTIN

3- SALİH YAYLACI Cumhuriyet Cad. No:209 K:4 Harbiye Şişli/ İSTANBUL

4- SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad Suriye Pasajı Blok N:166 İç Kapı N:38Beyoğlu/ İSTANBUL

5- SERKAN ÖZTÜRK Atatürk Mh. Dere Sk.No 13Ataşehir/ İSTANBUL

Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 18/09/2023 tarih ve 2022/1782 Esas , 2023/4381 Karar sayılı bozma ilamı ile Dairemizin 2023/4008 Esas sayılı dava dosyasından bozma sonrası düzenlenmiş olan 14/11/2023 tarihli tensip zaptında yer alan duruşma günününilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dairemizin 2020/97 Esas , 2021/2722 Karar sayıl ve 14/12/2021 tarihli ilamı temiz edilmiş olmakla Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2022/1782 Esas, 2023/4381 Karar sayılı ve 18/09/2023 tarihli ilamı ile " Dava tarihinden önce kapatılan vakfın yöneticilerinin görevleri kapatma ile sona erdiğinden, yani dava tarihi itibari ile vakıftaki görevleri sona ermiş olduğundan bu hususta mahkemeden davalıların görevden alınmalarını istemekte davacı yanın hukuki yararının mevcut olmadığı, ancak görevden alınma için ileri sürülen sebeplerin varlığının sabit olması durumunda Vakıflar Kanunu'nun 10/4 üncü maddesi kapsamında yöneticilerin aynı veya başka bir vakfın yönetim ve denetim organında görev alamayacakları yönünde hüküm kurmaya engel bulunmadığı Kanunun açık düzenlemesi gereğidir.

Buna göre Bölge Adliye Mahkemesince, görevden alma talebi yönünden hukuki yarar yokluğundan bu istem yönünden davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2. 5737 sayılı Kanun'un 10/4 üncü maddesi kapsamında görevden almanın kanuni sonuçları yönünden;

Dava dilekçesinde genel bir ifade kullanılarak davalıların, Vakıflar Kanunu'nun 10 uncu maddesi gereğince görevden alınmaları istenmiş olup, öncelikle davacı yana talebi açıklattırılarak; somut olarak davalıların eylemlerinin 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkranın alt bentlerindeki hangi sebebe dayandırdıkları açıklattırılarak, bu açıklama doğrultusunda iddia edilen eylemin somut uyuşmazlıkta sabit olup olmadığı, sözü edilen maddedeki müeyyidenin uygulanması gerekip gerekmediği hususunda gerekirse vakıf kayıtları üzerinde vakıf hukukunda uzman bir bilirkişi ve mali müşavirinde içinde bulunduğu bilirkişi kurulu oluşturularak rapor alınması, davalılar hakkında vakıftaki görevleri ile ilgili fiilleri dolayısı ile ceza yargılamasına konu dosyaları bulunup bulunmadığının araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı olarak karar verilmesi de doğru görülmemiştir.

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA," karar verilmiş olup, işbu bozma ilamı ile sonrasında Dairemizden düzenlenmiş olan 14/11/2023 tarihli tensip zaptıyla

Durusma Günü: 20/12/2023 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bozma ilamı veduruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı SERKAN ÖZTÜRK 'e tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/11/2023