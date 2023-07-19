T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023

Örnek No: 55*

2023/164 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/164 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Fatih İlçe, Dayahatun Mahalle, Tığcılar Mevkii, 632 Ada No, 62 Parsel No, 10,50 m² Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Ahşap Dükkan Olan Taşınmazın Borçluya Ait 1/8 Hissesi. Toplamda 40 m2 kullanım alanlıdır. Adresi : Taya Hatun Mah. Tığcılar Sok. No:28 Fatih / İSTANBUL

İmar Durumu: 15.02.2023 tarih …/3067 sayılı yazısında; Fatih ilçesi, 632 ada 62 parsel sayılı yer ‘Yenileme Alanı’

Kıymeti: 750.000,00 TL (Borçluya Ait 1/8 Hissesi)KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/09/2023 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 29/09/2023 - 13:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/10/2023 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 30/10/2023 - 13:30

13/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.