T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 17.03.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/368 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/368 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl, Beyoğlu İlçe, Keçecipiri Mahalle/mevki , 3055 Ada No , 2 Parsel No, 14/100 Arsa Payı, 145,60 m2 Yüz Ölçümü, 3. Normal Kat 11 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Betonarme Karkas Bina, Bağımsız Bölüm Niteliği Çatı Piyesli Mesken Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi: Keçecipiri Mahallesi, Parçacı Sokak Dış Kapı No: 5 İç Kapı No:9 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 8.250.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/05/2024 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati: 16/05/2024 - 11:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/06/2024 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati: 13/06/2024 - 11:00

29/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.