T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 26.04.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/1029 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1029 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Emniyettepe (tapuda Alibeyköy) Mahallesi, 10.Lale Sokakta, tapunun 582 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı ve 10.Lale Sokaktan 16 dış kapı numarası alan 165,82m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 11/40 arsa paylı 3.kat (6) bağımsız bölüm numaralı "Çatı arası piyesli daire"nin tamamıdır. Dairenin kullanım alanı toplam net 140,50m2, brüt 157,00m2'dir. Adres: Emniyettepe (Tapuda Alibeyköy) Mahallesi, 10.Lale Sokak, No:16, 3. Normal Kat, D:6 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti: 5.750.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/06/2024 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati: 10/06/2024 - 14:03

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/06/2024 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati: 03/07/2024 - 14:03

22/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.