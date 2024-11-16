T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 16.11.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/551 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/551 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1Numaralı Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Fatih İlçe , Sururi Mahalle/mevki , 321 Ada No , 51 Parsel No , 6144/768000 Arsa Payı , 782,43 m2 Yüz Ölçümü , 1. Bodrum Kat 10 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği İki Bodrum Bir Zemin, İki Normal ve Bir Teras Katlı Kargir İş Hanı, Bağımsız Bölüm Niteliği Dükkan olan taşınmazın tamamı

Adresi : Sururi Mahallesi, Bezciler Sokak, Uğurlu Han, No:8, 1.Bodrum Kat, D:10 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 5.250.000,00 TL

,KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 10:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:45

2 Numaralı Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Fatih İlçe , Sururi Mahalle/mevki , 321 Ada No , 51 Parsel No , 7680/768000 Arsa Payı , 782,43 m2 Yüz Ölçümü , 1. Bodrum Kat 11 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği İki Bodrum Bir Zemin, İki Normal ve Bir Teras Katlı Kargir İş Hanı, Bağımsız Bölüm Niteliği Dükkan olan taşınmazın tamamı

Adresi : Sururi Mahallesi, Bezciler Sokak, UğurluHan, No:8, 1.Bodrum Kat, D:11 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 8.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:45

13/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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