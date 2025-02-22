T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ
2024/3371 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3371 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl, EYÜPSULTAN İlçe, ALİBEYKÖY Mahalle/Mevki, 384 Ada No, 16 Parsel No, 20/200 Arsa Payl, 428m2 Yüz Ölçümlü, 4. NORMAL KAT 11 NOLU Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.
Adresi: Karadolap Mahallesi, Yıldırım Sokak No 6/11 Eyüp / İSTANBUL
Kıymeti: 8.300.000,00 TL
KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/04/2025 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati: 05/05/2025 - 13:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/06/2025 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati: 10/06/2025 - 13:50
19/02/2025(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.