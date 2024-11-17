Yayınlanma: 17.11.2024 - 00:00

Örnek No:55*

T.C.İSTANBULGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2024/59 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/59 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallinde kain 79,00 m² yüz ölçüme sahip 8443 ada 6 parsel numaralı Arsa nitelikli taşınmazın 1/5 Hissesidir. Adres: Gürsel Mahallesi, Güfte Sokak, No:13 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 1.043.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 13:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 13:30

14/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.