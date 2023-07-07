T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07 Temmuz 2023

ESAS NO: 2020/263 Esas

Davacı Fatma Özdemir ve Sihem Özdemir tarafından açılan davada dava dilekçesinden özetle; İzmir İli, Konak İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Nuribey Mevkii 166 Pafta, 2704 ada, 113 parselde kayıtlı kagir üç katlı altı daireli apartman nitelikli taşınmazın açık artırma suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmiş, davalılar Velit Özdemir(T.C.216****890), Abdullah Özdemir (T.C. 190***240) ve Bilal Özdemir (T.C. 190***176)'ın MERNİS adreslerinin bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adreslerinin tespit edilemediği, yurt dışı adreslerinin de bulunmadığından ve kendilerine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevaplarınız varsa cevap dilekçesi vermeniz, mevcut ise ilk itirazlarınız cevap dilekçesine yazmanız, aksi takdirde cevap süresi geçmemiş olsa dahi ilk itirazların daha sonra ileri sürülemeyeceği ve duruşma gününün 19/10/2023 günü saat 11:55'e bırakılmasına karar verildiği HMK'nın 121,122,129 ve 316 devamı mad. uyarınca ilanen tebliğ olunur.