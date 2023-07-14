T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 14 Temmuz 2023

ESAS NO : 2023/246 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Buca ilçesi,

MEVKİİ: Kızılçullu Mahallesi

ADA NO: 41613

PARSEL NO: 4

MALİKİN ADI VE SOYADI: Beyza Al

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/246 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/05/2023