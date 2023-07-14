T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/246 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Buca ilçesi,
MEVKİİ: Kızılçullu Mahallesi
ADA NO: 41613
PARSEL NO: 4
MALİKİN ADI VE SOYADI: Beyza Al
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/246 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/05/2023
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