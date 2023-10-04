T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/394
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Konak İlçesi, Ege Mahallesi
ADA NO: 1371
PARSEL NO: 111 parsel 1 numaralı bağımsız bölüm
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ALEV AYÇİÇEK-49420291056
2- EJDER AYÇİÇEK-49456289850
3- ERDİ AYÇİÇEK-49426290848
4- FİRDEVS AYÇİÇEK-19180840214
5- GÜNEŞ AYÇİÇEK-49414291284
6- GÜRCAN AYÇİÇEK
7- HASAN AYÇİÇEK
8- RIDVAN AYÇİÇEK-49417291120 -
9- ULVİYE AYÇİÇEK-49444290264
10- VOLKAN AYÇİÇEK-49411291348
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 15/12/2016 tarih 01.148 sayılı Encümen Kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/394 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.29/09/2023