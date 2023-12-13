T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/487 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmirili Konak İlçesiGürçeşme Mahallesi
ADA NO: 41591
PARSEL NO: 20
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1-HÜLYA ÇALLI-21271198494 -
2- İSMAİL TOSUN-19546268652 -
3- MURAT TOSUN-19549268598 -
4- ŞAHİN TOSUN-19537268944 -
KISITLI : İLYAS TOSUN-19558268206
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/487 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2023