T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 13 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/487 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmirili Konak İlçesiGürçeşme Mahallesi

ADA NO: 41591

PARSEL NO: 20

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1-HÜLYA ÇALLI-21271198494 -

2- İSMAİL TOSUN-19546268652 -

3- MURAT TOSUN-19549268598 -

4- ŞAHİN TOSUN-19537268944 -

KISITLI : İLYAS TOSUN-19558268206

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/487 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2023