T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/134 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme mahallesi
ADA NO: 41611
PARSEL NO: 12
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- MEDİHA IŞIKLI-30941338078
2- TÜRKAN ÇİFCİ-22225234596
3- BURCU DİNÇER-30902339380
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/11/2022tarih 03.01.1132 sayılı kararı.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/134 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16/04/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02020276