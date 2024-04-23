T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 23.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/134 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme mahallesi

ADA NO: 41611

PARSEL NO: 12

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- MEDİHA IŞIKLI-30941338078

2- TÜRKAN ÇİFCİ-22225234596

3- BURCU DİNÇER-30902339380

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/11/2022tarih 03.01.1132 sayılı kararı.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/134 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16/04/2024