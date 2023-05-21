T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2022/1947 Esas 12/04/2023 Konu: Gaiplik İlanı
KAAN GÜNGÖR'ün mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EZÜLFİYE PEK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP T.C. KİMLİK NO: 48169329518
ADI SOYADI: EZÜLFİYE PEK
BABA ADI: ABDULLAH
ANA ADI: ELİFE
DOĞUM TARİHİ: 30/04/1926
DOĞUM YERİ: ORTAKÖY
#ilangovtr Basın No: ILN01816094