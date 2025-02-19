T.C. İZMİR 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 19.02.2025 - 00:01

MERCİ: T.C. İZMİR 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'DEN

ESAS NO: 2022/920

KARA NO: 2023/978

SANIK: EMİNE ŞAHUD-Omar ve Hadduc kızı, 15/06/1976 ALEPPO doğumlu, TC Kimlik No:99935444164

MEVZUU: Hüküm metni

İLAN SEBEBİ: Sanığın ifadesinde bildirmiş olduğu adresinde bulunamaması, tüm aramalara rağmen bulunamaması, tebligatların, evrakların işlemsiz dönmesi, gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olması.

HÜKÜM METNİ: Sanığın 29/09/2022 tarihli Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir Şekilde Kasten Yaralama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı bulunan 12/12/2023 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 86/2. maddesi uyarınca neticeten 2.240,00-TL APC ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231/8. maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca sanığın takdiren beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına,

30/09/2022 tarihli basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaralama suçundan 5271 sayılı cmk'nın 223/2-e maddesi gereğince sanığın beraatına karar verilmiştir.

Yargılama gideri: 142,00-TL+120,00-TL ve ilaveten ilan masrafları.

7201 sayılı tebligat kanununun 29-30. maddeleri gereğince mahkememiz gerekçeli kararının gazetede ve genel internet haber sitesi ile basın ilan kurumu ilan portalındabir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde mahkememize veya herhangi bir asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçe ile hagb kararı yönünden İzmir nöbetçi ağır ceza mahkemesine itiraz, beraat kararı yönünden ise İzmir bölge adliye mahkemeleri ceza daireleri nezdinde istinaf başvurusunda bulunulabileceği, yasal bir başvuru olmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 17/02/2025