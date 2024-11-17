T.C. İZMİR 14. İŞ MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 17.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2018/258

DAVALI: 14738.035 sigorta sicil numaralı Tekel Sigara Fabrikası Kantini Alsancak/İzmir unvanlı iş yeri işletmecisi ALİ ÖZER (Son bilinen adresi 708 Sk. No:4 Yapıcıoğlu İzmir)

Davacı AHMET AYCAN tarafından açılan hizmet tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Ahmet Aycan dava dilekçesinde ve dahili dava dilekçesinde özetle; İzmir/Konak-Alsancak'ta bulunan tütün fabrikası bünyesinde bulunan davalı ALİ ÖZER'in işlettiği kantinde 01/03/1983-15/08/1985 tarihleri arasında çalıştığının tespitini ve eksik yatırılan primlerin işverence tamamlatılmasını talep etmiştir.

Duruşma günü 04/02/2025 günü saat: 09:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, dava dilekçesine ve dahili davalı dilekçesine karşı tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap vermeniz, cevap dilekçesi ile birlikte varsa ilk itirazlarını bildirmeniz, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde delillerinizi yazılı olarak bildirip hangi vakıanın delili olduğunu açıklamanız, cevap dilekçenizde delil olarak göstereceğinizi belirttiğiniz belgeleri delil dilekçesine ekleyerek mahkemeye sunmanız, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayacak bilgileri vermeniz,bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunarak yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz (6100 SayılıHMK 318. Madde, 139.Madde)ayrıca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilerek yokluğunuzda hüküm kurulabileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren yedi gün sonrasıdır.

Tebliğ tarihinden itibaren cevap verme süresi iki haftadır.