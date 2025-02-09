T.C. İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09.02.2025 - 00:01

İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/295

KARAR NO: 2024/738

DAVALI: ERTAN AKAR

Davacı Ümmühan Akar ile davalı Ertan Akar arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamayan, 10595804136 T.C. kimlik numaralı1981 doğumlu Ertan Akar'a mahkememizin 24/12/2024 2023/295 Esas, 2024/738 sayılı gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli karar ile; Davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın kabulüne, MANİSA İli, SOMA İlçesi, KOZANLI Köyü/mah. Cilt 44, hane 42'de nüfusa kayıtlı, MEHMET ve DUDU'dan olma, 09/03/1976 doğumlu, 37975673748 TC kimlik numaralı, davacı ÜMMÜHAN AKAR ile aynı hanede nüfusa kayıtlı NECİP ve EMİNE AYNUR'dan olma, 24/01/1980 doğumlu, 10595804136 TC kimlik numaralı, davalı ERTAN AKAR'ın TMK'nın 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA, Peşin alınan harcın mahsubu ile alınması gereken 247,70 TL harcın davalıdan tahsil edilerek HAZİNEYE İRAD KAYDINA, Davacı tarafından yapılan179,90 TL başvurma harcı, 179,90 TL peşin harç, (58*5) 290 TL tebligat masrafı, (87*3) 261 TL tebligat masrafı, 174 TL hızlı tebligat masrafı, 120 TL tebligat gideri, 350 TL hızlı tebligat masrafı, 9.792 TL ilanen tebligat masrafı olmak üzere toplam 11.346,80 TL yargılama giderinin davalıdan tahsil edilerek davacıya VERİLMESİNE karar verilmiştir.

Gerekçeli karar ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde gerekçeli karara karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolunun açık olduğu hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.