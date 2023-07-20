T.C. İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Temmuz 2023

ESAS NO: 2022/657 Esas

DAVALI: SERDAR AĞIRMAN (T.C. 541....56)

Davacı Vesile Ağırman tarafından davalı Serdar Ağırman aleyhine açılan boşanma davasında 17/10/2023 günü saat 10;15'de ön inceleme duruşması yapılmasına karar verilmiş olup, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususunun gazete ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ ile ihtar edilmiş sayılacağı davalı Serdar Ağırman'a ilanen tebliğ olunur. 07/07/2023