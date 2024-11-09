T.C. İZMİR 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/816 Esas 02/10/2024
RAZİYE ÖRKE ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ALİ ÖRKE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02/10/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO: 21545209918
ADI SOYADI: MEHMET ALİ ÖRKE
BABA ADI: BAYRAM
ANA ADI: RAZİYE
DOĞUM TARİHİ: 20/01/1995
DOĞUM YERİ: KONAK
İKAMETGAH ADRESİ: Gazi Mah. 25 Sk. No:18 İç Kapı No:1Gaziemir/ İZMİR
#ilangovtr Basın No: ILN02100390