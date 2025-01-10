T.C. İZMİR 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:01

T.C. İZMİR 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/150

Davacı Birsel Bağış ile Davalılar Beyhan Dumlu, Fetullah Dumlu Ve Mahsun Günay arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı müvekkilinin, davalılardan Fetullah DUMLU'dan alacağını tahsil etmek amacıyla adı geçen davalı hakkında İzmir 1. İcra Müdürlüğünün 2023/17423 sayılı takip dosyası ile takip başlattığını, adı geçen davalının borcunu ödememek amacıyla adına kayıtlı dava konusu Manisa İli, Demirci İlçesi, Çandır Mah. 116 Ada, 6 Parselde kayıtlı, Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, Eber/Yeniköyü Mah. 126 Ada, 35 Parselde kayıtlı taşınmazı ve Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Beşeylül Mah. 569 Ada, 10 Parselde kayıtlı taşınmazları muvazaalı olarak diğer davalılara devrettiğini bu tapu kayıtlarına teminatsız olarak tedbir konulmasına karar verilmesini, dava konusu taşınmazlar yönünden yapılan tasarrufun iptaline ve Takip dosyasından alacağın tahsili amacıyla cebri icra yetkisi tanınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı Fetullah DUMLU'nun adresine tebligat yapılamadığından, dava dilekçesi, tensip zaptının, ara kararın ve duruşma gününün ilanen tebliği gerekmiştir.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonradır.

Durusma Günü:04/03/2025 günü saat:11:40 olup, belirtilen tarihte duruşma salonunda duruşması yapılacaktır. Duruşma gün ve saatinde geçerli özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmadığınız taktirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz; karşı tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, yahut değiştirebileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ihtar ve tebliğ olunur. HMK139. Mad. duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere,

İlanen tebliğ olunur. 06/01/2025