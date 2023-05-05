T.C. İZMİR 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05 Mayıs 2023

Sayı: 2022/302 Esas 27/04/2023

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYIM İZMİR DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Dava konusu İzmir İli Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 181 ada 28 parselde kayıtlı taşınmazın paydaşlarından MUSTAFA KIZI SELİME için İzmir 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/03/2010 tarih ve 2010/597 esas 2012/541 karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı yasa hükümlerine göre İzmir Defterdarı Kayyım olarak atanmış olduğundan; kayyım karar tarihinden itibaren 10 yıl süreyle ilgili şahsın mallarının kayyum tarafından idare edildiği ve bu sürenin dolduğu, adı geçen kişinin sağ veya ölü olup olmadığı ve nerede olduğuna dair bilgisi olan kimselerin duruşmanın yapılacağı 03/10/2023 tarihine kadar mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.