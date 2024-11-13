T.C. İZMİR 4. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 13.11.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2017/7874 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/7874 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Narlıdere İlçe, SAHİLEVLERİ Mahalle/Köy, 6179 Ada, 8 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm, mevcut haliyle Betonarme karkas niteliğinde zemin+1 normal + çatı arası olmak üzere tripleks özelliğindedir. Zemin Kat; Salon, mutfak, mutfak nişi, oda, banyo+wc, hol ve dubleks merdiven alanından ve açık bahçe teras bölümlerinden oluşmaktadır. 1.Kat; 3 oda, hol ve dubleks merdiven alanından oluşmaktadır. Çatı Kat: 2 oda ve teras bölümünden oluşmaktadır. Söz konusu taşınmazın zemin katı yaklaşık 145,00m², birinci katı 145,00m² , çatı katı 55,00m² olmak üzere toplam; 345,00m² dir.

Adresi : Sahilevleri Mahallesi, Tevfik Fikret SokakNo;16/A Konumludur. Narlıdere / İZMİR

Yüzölçümü : 706,42 m2 Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu : İcra Dosyasında mevcut imar durum yazısına göre söz konusu taşınmaz imar planında Ayrık Nizamda Maks. Kaks: 0.40, Hmax: 6.80 m. 2 kat yapılaşma koşullu olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 24.570.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 12/07/1999 Y:1732 Sayılı Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:23

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:23

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, ÜÇKUYULAR Mahalle/Köy, 6144 Ada, 7 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin+5 Normal kat olmak üzere toplam 6 katlı, blok nizam betonarme karkas yapılıdır. Tapu cins tahsisine göre bina Beş katlı On daireli beş dükkanlı Apartman niteliklidir. Dava konusu dükkan; 6/120 arsa paylı, yaklaşık45,00 m² alanlıdır. İçerisinde wc/lavabo bulunmaktadır. Yer döşeme kaplamaları karoplaka, duvarlar sıva üzeri plastik badanalı, pencere camekanları ise alüminyum doğramadır.

Adresi : Üçkuyular Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No;87 Karabağlar/İzmir

Yüzölçümü : 348 m2 Arsa Payı : 6/120

İmar Durumu : Karabağlar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Belediyenin E-imar bölümünde yapılan incelemede söz konusu parselin “TİCK” Ticaret+Konut E.3.0, Yençok;15 katlı yapılaşma alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 1.050.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 10:23

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:23

07/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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