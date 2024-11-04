T.C. İZMİR 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 04.11.2024 - 00:01

T.C. İZMİR 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/181

KARAR NO : 2024/596

SANIK : Can ÇOKYAŞAR, Tamer ve Filiz oğlu, 27/07/1994 Konak doğumlu, TC Kimlik No : 22444397072

SUÇU : Zincirleme Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak

SUÇ TARİHİ : 12/10/2023

TEBLİĞ OLUNACAK

EVRAK İÇERİĞİ : Mahkumiyet Kararı (Hapis) ve Cumhuriyet Savcısının İstinaf Talebi

MEVZUU : Hüküm Metni ve İstinaf Talebi

Mahkememizin 18/07/2024 tarih, 2024/181 Esas, 2024/596 Karar sayılı ilamı ile, sanığınzincirleme kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu işlediğinden bahisle TCK'nın 191/1, 53 ve 58 maddelerinden cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı; yapılan yargılama neticesinde sanığın TCK'nun 191/1 ve 43/1 maddesi gereğince 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına ve hakkında TCK'nun 53. Maddesi ile TCK'nun 58 Maddesinin (2.kez mükerrerlere özgü infaz rejiminin uygulanması) uygulanmasına karar verildiği, Cumhuriyet Savcısının TCK'nun 43/1 maddesinin uygulanmasının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile karara karşı istinaf talebinde bulunduğu,

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi kolluk ve diğer kurumlarca yapılan araştırmada da yeni adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat kanunun 29 ve 30. maddeleri gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün gazetede, internet haber sitesinde ve elektronik ortamda ilanı yoluyla tebliği,

Aynı kanunun 31.maddesi uyarınca ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.