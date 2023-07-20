T.C. İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/143 Esas

DAVALI: ESTHER CARMEN ÇİNKILIÇ

Davacı Menekşe Çinkılıç tarafından açılan, muris Hüseyin ÇİNKILIÇ'ın terekesine dahil Ziraat Bankası ve Denizbank hesapları üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davasının yapılan yargılamasında Mahkememizce tarafınıza dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi,tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

a- TMK'nun 644. Maddesine göre 2 haftalık kesin süre içinde el birliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürmediği veya paylaşma davası açmadığı takdirde istem konusu mallar üzerinde elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği,

3- HMK.'nun 130. maddesi gereğince cevap dilekçesini HMK'nun 129. Maddesine göre hazırlanması gerektiği

4- HMK'nun 139. maddesi gereği tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları ve duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği

6- HMK'nun 139. Maddesi gereği davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği

7- HMK.'nun 150/2. maddesi uyarınca taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edileceği veya dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği

08/11/2023 günü saat: 10.05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.