T.C. İZMİR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07.09.2024 - 00:00

Sayı: 2022/800 Esas 05/08/2024 Konu: İlan.İZMİR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DAVALI -YÜCEL ÜRETEN

İ L A N

Davacı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ile davalılar Yücel Üreten, A Grup Tıbbi Ürünler İnşaat Turizm Gıda Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan Ticari Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davası nedeniyle;

Davalı YÜCEL ÜRETEN'e gönderilen tebligatlar bila tebliğ iade olup adres araştırmasında da adres tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

24/07/2024 tarihli bilirkişi raporu ile; Yapılan incelemeler ve hesaplamalar sonucunda İzmir 20. İcra Dairesinin 2021/7832 E sayılı dosyasında 29.07.2021 takip tarihi itibariyle 408.774,82 TL asıl alacak, 9.178,13 TL işlemiş faiz, 1.231,85 TL BSMV %5, 167,00 TL ihtiyati haciz gideri, 910,00 TL ihtiyati haciz vekalet ücreti olmak üzere toplam 420.261,80 TL, İzmir 20. İcra Dairesi'nin 2021/7879 E sayılı dosyasında 03.08.2021 takip tarihi itibariyle 77.262,75 TL asıl alacak, 2.195,72 TL işlemiş faiz, 109,79 TL BSMV %5 olmak üzere toplam 79.568,26 TL banka alacağından davalı A. Grup Tıbbi Ürün. İnş. Turz. Gıda Otom. İth. İhr. San ve Tic. Ltd Şti'nin asıl borçlu sıfatıyla, davalı Yücel Üreten'in tahsilinde tekerrür olmamak kaydı ile müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olduklarının değerlendirildiği, takip sonrası dava tarihi arasında kredilere 29.09.2021 tarihinde toplam 318.104,91 TL tahsilat sağlandığı ilk takip olan İzmir 20. İcra Dairesi 2021/7832 E dosyasındaki alacağa TBK 100. Göre mahsub edilecek alacağın 12.10.2022 dava tarihi itibariyle 119.733,19 TL asıl alacak, 29.340,62 TL işlemiş faiz, 1.467,03 TL BSMV %5 olmak üzere toplam 150.540,84 TL, iş bu takip dosyasındaki banka alacağının devam ettiği ve bu alacaktan davalı A Grup Tıbbi Ürün İnş Turz. Gıda Otom. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.nin asıl borçlu sıfatıyla, davalı Yücel Üreten'in tahsilinde tekerrür olmamak kaydı ile müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu oldukları, davacı bankanın, İzmir 20. İcra Dairesi 2021/7832 E. sayılı dosyadaki alacakla ilgili olarak 12.10.2022 dava tarihinden itibaren 119.733.19-TLasıl alacağına sözleşme hükümleri gereğince yıllık %23.40 oranında, İzmir 20. İcra Dairesi 2021/7879 E. sayılı dosyasındaki alacakla ilgili olarak 77.262.75-TL asıl alacağa 5464 Sayılı Yasanın 26.3 madde hükmü gereği TCMB tebliğleri ile belirlenen yıllık % 27.36 oranında temerrüt faizi ve faizin % 5 gider vergisini uygulama ve talep yetkisinin bulunduğu sonuç ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

İlanen tebligat, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi gereğince gazetedeki son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.