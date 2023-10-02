T.C. İZMİR 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02 Ekim 2023

ESAS NO: 2020/433

KARAR NO: 2023/274

KARAR TARİHİ: 12/06/2023

SANIK: SERKAN ÖZTÜRK

T.C. Kimlik No: 51280175278

BABA ADI: Ahmet Halit

ANA ADI: Hacer

DOĞUM TARİHİ: 16/02/1976

SUÇU: Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ: 25/07/2019

VERİLEN KARAR: 3YIL 4 AY HAPİS ve 3.820,00 TL ADLİ PARA Cezası

Sanık Serkan ÖZTÜRK hakkında "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık " suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda, sanığın TCK.158/1-f,son, 62/1, 52/2-4. maddesi gereğince 3 yıl 4 ay hapis ve 3.820,00 TL.adli para cezasıile cezalandırılmasına, ayrıca sanıktan 255,55 TL.yargılama giderinin alınmasına karar verilmiştir.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yakalamalı olarak alınan ifadesinde verdiği adrese tebligat çıkarılmış, adresin kapalı olduğu, adreste ikamet etmediği, tanıyan ve bilenin olmadığını emniyetçe bildirilmesi üzerine,7201 sayılı Tebligat Kanununun 30.maddesi gereğince mahkememizce verilen kararın tebliği için ilan metninin Türkiye genelinde 100.000 üstü yayımlanan bir gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde ilan yoluyla tebliğine,

Aynı kanunun 31.maddesi uyarınca ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 günsonra tebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yoluna müracaat edebileceğine, süresi içerisinde istinaf yoluna başvurulmazsa kararın kesinleşeceği ilanen TEBLİĞ OLUNUR. 29/09/2023