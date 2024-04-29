Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:00

T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/3774 Esas 21/02/2024

Konu: MURAT KILIÇHALİT KILIÇ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MURAT KILIÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21/02/2024

GAİP T.C. KİMLİK NO: 15311648650

ADI SOYADI: MURAT KILIÇ

BABA ADI: HALİT

ANA ADI: ŞAYNAZ

DOĞUM TARİHİ: 09/11/1987

DOĞUM YERİ: TURGUTLU

İKAMETGAH ADRESİ:

#ilangovtr Basın No: ILN02023856