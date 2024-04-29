T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/3774 Esas 21/02/2024
Konu: MURAT KILIÇHALİT KILIÇ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MURAT KILIÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21/02/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO: 15311648650
ADI SOYADI: MURAT KILIÇ
BABA ADI: HALİT
ANA ADI: ŞAYNAZ
DOĞUM TARİHİ: 09/11/1987
DOĞUM YERİ: TURGUTLU
İKAMETGAH ADRESİ:
#ilangovtr Basın No: ILN02023856