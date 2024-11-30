T.C. İZMİR 9. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30.11.2024 - 00:00

Dosya No: 2023/881

Ercan ve Muradiye'den olma 04/12/1995 Konak doğumlu davalı Hüseyin Can Ercan ileErcan ve Muradiye'den olma 05/11/1986 İzmir doğumlu davalı İpek Ercan hakkında İzmir 2. İcra Müdürlüğünün 2023/18024 esas sayılı dosyasında İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Atifbey mahallesi, 43506 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz üzerine 05/05/1997 tarih, 1086 yevmiye numaralı, 3.200.000 ETL tutarındaki ipotek tesis edilmiş olup, bu tutarın 2023 yılı itibariyle bilirkişi marifetiyle 109.030,40-TL bedel tespit edilmiş ve bu bedele yasal mirasçılar tarafından itiraz edilmeyip yasal mirasçılara ödenmesi talep edildiği bu nedenle İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Atıfbey mahallesi, 43506 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz üzerine 05/05/1997 tarih, 1086 yevmiye numaralı ipotek şerhinin terkini talebi ile yapılan yargılamada davacı/borçlu Hüseyin Can Ercan ile İpek Ercan'a aranılan adreslerde bulunmaması nedeniyle ilanen tebligat çıkartılmasına karar verilmiş olmakla,13/02/2025 günü saat 11:25'deki duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap vermediğiniz takdirde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya gelmemeniz halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın, muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususunun ihtarı ile iş bu ilanın yayımından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.