Yayınlanma: 23 Ağustos 2023

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/235 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/235 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri: İzmir İl, Buca İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 10635 Ada, 1 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir İli, ...

Adresi: Buca Koop Mah. 242/29 Sok. No:19 K:3 D:9 Buca İzmir Buca / İZMİR

Yüzölçümü: 90 m2 net

Arsa Payı: 40/776

İmar Durumu: Var, İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 10635ada, 1 parsel, sayılı taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam Döt Kat, Ön bahçe Mesafesi 5.00m, Yan bahçe mesafesi 3.00m (A-4,5/3) ve 20 m'lik yola bakan cephe TM (Zemin kat ticaret, üst katlar ticaret ve konut yapılabilir.)

Kıymeti: 2.400.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: İzmir 12. Aile Mahkemesinin 2021/168 E. Tedbir şerhi ile Aile konutudur şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 13:47 - Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 13:47

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 13:47 - Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 13:47

17/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.